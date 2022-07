Shakira, l'offerta a Piqué per il divorzio è da non credere ma lui rifiuta: ecco cosa sta succedendo

Un'estate da dimenticare per le coppie che si dividono tra show business e pallone. Prima della separazione choc tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, il mondo del gossip era stato sconvolto dalla rottura tra Shakira e Piqué. Una telenovela che ogni giorno si arricchisce di nuovi dettagli e che adesso vede svelata la proposta di accordo formale presentata dagli avvocati della cantante colombiana all'ex compagno per ben 12 anni. L'offerta di Shakira è da non credere, ma il calciatore blaugrana ha rifiutato per un motivo ben preciso.

Lo scontro continua

Secondo quanto riferisce la trasmissione spagnola d'intrattenimento via web «Chisme No Like», ovvero il «Gossip Non Piace», Shakira proporrebbe di coprire tutte le spese per il mantenimento di Sasha e Milan, i due figli della coppia. La cantante inoltre sarebbe disposta a pagare il 20% di un debito di Piqué, che ammonterebbe a 2,5 milioni di euro, e almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami a Piqué, per consentire al giocatore di andare a fare visita ai figli a Miami. Ma il calciatore non sarebbe disposto a separarsi dai suoi due figli e lo scontro legale continua senza sosta.

In sostanza, da una parte Shakira vuole abbandonare Barcellona, non avendo più nessuno nella città catalana dopo la separazione di inizio giugno; dall’altra Piqué, beccato nel suo tradimento con una cameriera di 22 anni, vorrebbe che i figli non andassero a vivere negli Stati Uniti, puntando sul legame tra loro e i nonni paterni.

Nervi tesi

Sempre secondo la trasmissione «Chisme No Like», tra i due i nervi sono molto tesi e ci sarebbe stato anche un incontro con i rispettivi avvocati. La questione sarebbe stata oggetto di un incontro privato tra i due: «C’è stato un incontro tra Shakira e Piqué, faccia a faccia, con i rispettivi avvocati - ha raccontato il giornalista Jordi Martin -. Da quello che mi hanno detto, è stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove vivranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non volere che andassero ad abitare a Miami, sostenendo che la cosa sarebbe stata traumatica per i bambini». La Spagna in materia di separazioni tende a tutelare con la legge la stabilità dei minori. Per Shakira, quindi, sarebbe molto complicato poterli trasferire a Miami se dovessero finire davanti a un giudice. «Mi assicurano che Shakira è uscita devastata dall'incontro - ha concluso Martin -. Mi dicono anche che è pronta a formalizzare un’ulteriore proposta. Secondo lei è ingiusto che debba restare in una città nella quale non c’è più nulla per lei». Una telenovela, dunque, che sembra ancora lontana dal concludersi e che si arricchirà di nuove puntate non appena usciranno nuove indiscrezioni dalla Spagna.

