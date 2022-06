Shakira e Piquè, l'indiscrezione clamorosa: «Nessun tradimento, erano una coppia aperta»

La separazione di una delle coppie più glamour del mondo del calcio continua a far parlare e discutere. Shakira e Piquè non stanno più insieme dopo più di 10 anni di relazione e due figli. E in Spagna il gossip continua a lavorare per trovare altri dettagli di una vicenda che ogni giorno si arricchisce di nuove curiosità. Ma la nuova indiscrezione che arriva dalla penisola iberica lascia tutti senza parole: «Shakira e Piquè erano una coppia aperta».

L'Italia in inverno ha già avuto a che fare con una coppia che professava «l'amore libero» e adesso sembra toccare agli spagnoli. Dopo il triangolo amoroso di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, in Italia si è sdoganato un argomento tabù che adesso anche gli amici spagnoli stanno iniziando a conoscere grazie all'ultima indiscrezione sulla separazione tra la popstar colombiana e il difensore centrale del Barcellona.

Secondo i rumors, sarebbe stata la cantante a voler porre fine alla storia d'amore a causa di un tradimento di lui con una cameriera di 22 anni. Ma ora, ulteriori informazioni farebbero emergere un'altra verità. Il giornalista spagnolo José Antonio Aviles, infatti, durante la trasmissione televisiva «Viva la vida», ha svelato, citando fonti vicinissime al calciatore che relazione aperta.

«Tre anni fa hanno vissuto una crisi - ha raccontato in tv -, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta». E dunque la decisione di separarsi avrebbe veramente colto di sorpresa Piquè. Shakira, secondo quanto riportato dalle fonti spagnole, era consapevole che tra i due potessero entrare di mezzo altre persone e, dunque, il calciatore non si capacita della scelta presa dall'ormai ex moglie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 11:45

