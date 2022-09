Shakira e Piquè come Totti e Ilary: «Lui si è preso i suoi Grammy, non vuole restituirglieli»

Ad ognuno il proprio gossip. Se in Italia Francesco Totti e Ilary Blasi tengono incollati alle novità milioni di appassionati, in Spagna sono Shakira e Gerard Piqué ad avere tutti i riflettori puntati addosso. La loro separazione vive di rumors e indiscrezioni e adesso l'oggetto del contendere diventano i tanti Grammy vinti in carriera dalla cantante colombiana.

Proprio come i Rolex

Se in casa nostra sono diventati i Rolex di Francesco Totti il motivo di discussione con Ilary Blasi, per i nostri vicini iberici i Grammy di Shakira sono una questione simile che deve essere risolta, probabilmente anche in questo caso in tribunale. Dopo 10 anni di love story e due figli, infatti, il calciatore blaugrana e la cantante si sono detti addio. I due si sono separati a inizio giugno dopo che Shakira ha scoperto il tradimento del difensore del Barcellona con una studentessa 23enne, Clara Chia Marti, diventata la sua nuova fiamma. E mentre i due vivono già separati, con il calciatore che ha già voltato pagina, scoppia il caso dei Grammy che Piqué non vorrebbe restituire alla sua ex compagna.

I premi di Shakira

Adesso Shakira ha chiesto a Piqué di restituirgli i premi vinti in carriera e che lui conserverebbe nel suo ufficio. Tra i suoi cimeli di una carriera stellare ci sarebbero tre Grammy Awards e 12 Latin Grammy Awards. Premi dal valore inestimabile per un'artista che Shakira teme possano essere usati dal suo ex compagno come una sorta di moneta di scambio. I due, infatti, stanno lottando in una sfida legale all'ultimo sangue per ottenere l'affidamento definitivo dei figli. Shakira vorrebbe portarli per sempre a Miami con sé, ma Piqué rifiuta questa opzione perché li vedrebbe con il contagocce. La cantante colombiana è disposta anche ad accollarsi tutte le spese di mantenimento, ma il calciatore spagno si oppone con forza e i Grammy «sequestrati» potrebbero essere l'ultimo tentativo estremo e disperato per evitare che si verifichi la separazione dai suoi amati Milan e Sasha. E in Spagna tutti si chiedono chi la spunterà...

