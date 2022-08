Clara Chia Martì, la nuova fiamma di Piqué: è lei la ragione della rottura con Shakira

Tutto confermato: Clara Chia Martì e Gerard Piqué continuano a frequentarsi. Ed è proprio questa relazione tra la 23enne studentessa e modella e il difensore del Barcellona, la causa della rottura con Shakira.

Piqué, il nuovo amore dopo Shakira è Clara: la 23enne che gli ha fatto perdere la testa

Clara Chia Martì e Gerard Piqué avvistati a una festa

La popstar colombiana, mesi fa, avrebbe scoperto il tradimento di Gerard Piqué, decidendo di non perdonarlo. La relazione clandestina del capitano del Barça ha portato alla rottura con Shakira, ma evidentemente Piqué aveva deciso di continuare a consolarsi con la giovane catalana. I due, per diversi mesi, avevano fatto di tutto per non essere scoperti, ma ora non si nascondono più. Nella serata di venerdì scorso, Gerard Piqué e Clara Chia Martì sono stati visti a Puigcerdà, in Catalogna, durante il Summerfest Cerdanya. E non sono mancate dolci effusioni in pubblico.

Clara Chia Martì, chi è il nuovo amore di Piqué

Clara Chia Martì ha 23 anni, undici in meno di Piqué e ventuno in meno di Shakira. La giovane studia comunicazione d'impresa e pubblicità in una università a Barcellona. I due si sarebbero conosciuti diversi mesi fa, in un noto bar della capitale catalana in cui la ragazza lavorava. Socialité, il programma di TeleCinco che ha diffuso anche i primi scatti della coppia, ha rivelato che Gerard Piqué avrebbe offerto un posto di lavoro nell'azienda da lui fondata. Da lì è scattata la scintilla e Clara ha lasciato il lavoro di cameriera e barista. Sin da quando si è diffusa la voce della relazione con Gerard Piqué, la 23enne è diventata improvvisamente famosissima, anche sui social. Tanto da autorizzare un account Instagram creato da alcuni fan.

#EXCLUSIVA 💥 | Gerdad Piqué, cazado junto a su novia Clara Chía: primeras imágenes juntos #Socialité590 https://t.co/UlGWS30WnW — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 20, 2022

🔴 Os mostramos en EXCLUSIVA las primeras imágenes de Clara Chia, la nueva novia de Gerard Piqué #Socialité590 pic.twitter.com/ndupfcitlu — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 19:21

