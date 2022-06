Shakira in ospedale dopo il tradimento di Piquè? Ecco cosa è successo davvero

Non è un periodo facile per Shakira. Dopo la fine del matrimonio con il marito Gerard Piquè, ufficializzata ieri con un comunicato congiunto, la cantante pop si trova ad affrontare un altro dramma familiare: il ricovero del padre a seguito di una brutta caduta.

Shakira, paura per il padre della popstar: cosa è successo

Nei giorni scorsi Shakira era stata avvistata in ambulanza a Barcellona e i fan avevano subito pensato che l’artista avesse avuto un malore come risposta al presunto tradimento del calciatore. In realtà la popstar stava accompagnando in ospedale il padre, caduto rovinosamente a terra.



A chiarire la vicenda è stata la stessa cantante, che su Twitter ha condiviso una foto in cui prende tra le mani e bacia teneramente il volto tumefatto del genitore, William Mebarak Chadid.



«Ragazzi, sto ricevendo molti messaggi di preoccupazione dopo che sono stata vista in un'ambulanza a Barcellona di recente», ha spiegato la cantante di «Hips Don't Lie». «Volevo solo farvi sapere che quelle foto sono dello scorso fine settimana (il 28), quando mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta e l'ho accompagnato in ambulanza all'ospedale dove si sta riprendendo ora».



Dunque niente malore per la cantante, solo un brutto spavento per il padre, caduto a terra forse per una fatale distrazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 12:10

