Shakira premiata Donna dell'anno, frecciatina a Piqué: «Non mi importa più se qualcuno mi ha tradito o meno»

Shakira è stata premiata Donna dell'anno durante la serata di gala "Latin Women in Music" organizzata da Billboard e che si è tenuta a Miami, Stati Uniti, città in cui la popstar vive con i suoi bambini. Nel dicorso che la cantante ha tenuto dopo avere ricevuto l'importante riconoscimento, ha lanciato qualche frecciatina all'ex compagno Gerard Piqué e alla lunga storia d'amore durata più di dieci anni. I fan di Shakira hanno condiviso più e più volte il video della premiazione che, in poche ore, è diventato virale.

Il discorso di Shakira

Shakira ha vinto un premio molto importante: grazie alla sua musica è riuscita a dare voce a moltissime donne che hanno vissuto la sua situazione. Maluma, il cantante colombiano e suo collega, le ha consegnato il riconoscimento e ha, poi, ascoltato il discorso della popstar che ha esordito ringraziando la mamma: «Per me la donna dell'anno sei decisamente tu». Shakira ha, quindi, continuato: «Quale donna non ha mai avuto modo di dimenticarsi di se stessa cercando l'attenzione, l'affetto o l'approvazione di un'altra? A me è capitato più di una volta. Arriva un momento nella vita di ognuna di noi in cui non si dipende più da qualcuno per amare o accettare se stesse così per come si è. La ricerca dell'altro è sostituita dalla ricerca di se stessi, quando il desiderio di essere perfetto è sostituito del desiderio di essere autentici. Non conta più tanto se qualcuno mi ha tradito o meno, ciò che conta davvero è se si continua a essere fedele a se stessi». In molti hanno interpretato quest'ultima frase come un riferimento all'ex compagno Piqué.

Shakira a Miami

Dopo la burrascosa separazione da Gerard Piqué, Shakira è tornata a vivere a Miami, città in cui si trova anche la sua famiglia. Proprio nel fine settimana appena trascorso, la cantante ha presenziato al GP di Formula Uno con tante grandi star come, ad esempio, Tom Cruise. I fan su Twitter hanno scritto: «Finalmente sei tornata a eventi importanti, in mezzo a stelle del tuo livello».

