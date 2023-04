Shakira si scaglia contro i paparazzi: «Rispettate la privacy dei miei bambini»

di Redazione web

Shakira negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip: prima per il tradimento subito da Piqué con Clara Chia, poi per la conseguente (burrascosa) separazione, poi ancora, per la la canzone in cui ci sono 50 riferimenti all'ex marito e alla nuova fidanzata. La popstar colombiana ha quindi deciso di lasciare Barcellona e trasferirsi con i suoi bambini a Miami dove vive la sua famiglia. Ora, Shakira è di nuovo al centro dell'attenzione per un appello rivolto ai paparazzi.

L'appello di Shakira ai paparazzi

Shakira ha sempre cercato di mantenere al sicuro i propri bambini, Milan di 10 anni e Sasha di 8. Non sempre, però, è stato possibile e proprio per questo la cantante ha deciso di appellarsi direttamente ai paparazzi: «Imploro i media a nome dei miei figli di rispettare il loro diritto alla privacy. Vi prego di astenervi dal seguirli all'ingresso e all'uscita di loro scuola, aspettarli sulla porta di casa nostra o seguirli nelle loro attività extrascolastiche e ricreative come hanno fatto i media a Barcellona con l'intento di scattare foto o aumentare gli ascolti».

L'amore di una mamma

Shakira si è rivolta anche ai media scrivendo: «Ho paparazzi accampati fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c'è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, tranne che a casa mia. È solo un circo totale, tutti stanno speculando su questi aspetti della nostra vita e soprattutto dei nostri figli, e molto di quello che viene pubblicato non è nemmeno vero».

