Serena Rutelli innamorata: mini luna di miele con Alessandro Zorresi

Giovedì 15 Agosto 2019, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata una delle grandi protagoniste del, condotto con grande successo di ascolti da Barbara D’Urso, ma finita la reclusionesi gode l’estate assieme al fidanzato, soprannominato Prince.Serena e il giovane compagno, 8 anni meno di lei, sono partiti alla volta di Lidio Di Camaiore per godersi una romantica mini luna di miele anticipata sotto al sole, dove si sono scambiati baci appassionati sotto gli obbiettivi dei paparazzi di “Diva e donna”.I due fanno sul serio e Serena ha fatto capire di voler allargare presto la famiglia: “Viviamo un grande amore – ha svelato in un’intervista- i miei genitori) lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF (…) Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”.