Walter Nudo al GfVip: «Non potevo renderla madre», la confessione ripresa dalla telecamere​

Maria De Filippi: «Non mi fido più di nessuno a causa di Sara Affi Fella», l'amara verità dopo il fattaccio della tronista

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La storica attrice e sex symbolha raccontato per la prima volta a «», il programma in diretta sucondotto da, della sua storia d’amore con il“Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. È Adriano. Adriano, ti voglio bene, quando ti vedo il mio cuore batte, quindi c’è ancora qualcosa” ha esordito la Grandi dopo che Caterina le ha mostrato una racchetta da tennis.«E’ una storia che è durata parecchio tempo, ormai posso parlarne perché è passato tutto e sono molto amica di Rosaria Luconi, la moglie di Adriano. È stato uno dei miei amori più grandi, insieme a Beppe - ha continuato a raccontare Serena Grandi, ricordando anche l’ex marito Beppe Ercole - Una volta litigammo anche. Mi ero appena sposata, Beppe sapeva che ero molto, molto attratta da quest’uomo e una volta, dentro a un locale, mi diede una sberla perché guardavo Adriano. Si vedeva che ancora c’era qualcosa, nonostante fossero passati degli anni. Ci sono degli amori che non scordi. Poi mi è passata, ma quando l’ho visto ospite da te ho pensato ai bei momenti insieme» ha risposto quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse ancora innamorata del tennista.«Non era un filarino, era una storia d’amore di due anni, segreta, perché lui era sposato. Avevamo il problema dei fotografi, del non farci vedere insieme perché lui aveva appena vinto la Coppa Davis, io ero alle prime armi e non volevo farmi vedere più di tanto anche perché poi c’era Rosaria, sua moglie. Lei è favolosa, è una donna che ha capito tutto» ha concluso la protagonista di “Miranda”.