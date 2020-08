Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 10:57

L'auto di Serena Enardu è stata data alleA dare la notizia è stato il giornale L'Unione Sarda ma l'influencer ha voluto chiarire alcuni punti sulle sue II fatti si sono svolti lo scorso mercoledì a(Cagliari) indove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme dell'auto, un Suv di colore bianco, e ora i carabinieri indagano su quello che è stato definito un atto vandalico.«Avrei preferito non divulgare l’informazione per non allarmare i parenti, ma vuoi o non vuoi sono uscite e voglio dire le cose per come sono successe», premette Serena che prosegue: «Non mi piace fare la vittima anche se qualcuno prova a farmi fare la vittima. Vorrei solo chiedere se le persone che abitano in quella zona lì se dalle 14.30 ha visto qualcosa di sospetto mentre quella merda ha compiuto l’atto vandalico. Potete testimoniare in forma anonima, anche per tutelare i cittadini di Quartu Sant’elena da atti futuri».Molti hanno pensato che l'atto vandalico sia dovuto alla pubblicazione della foto con la torta con una svastica, poi rimossa dai social, ma su questo sospetto, pur in modo implicito la Enardu chiarisce: «Non ho alcun dubbio. Non ho supposto niente e non ho ipotizzato che sia un atto mirato nei miei confronti bensì solo un atto vandalico e vile che va punito. Voglio ringraziare il signore che è intervenuto con l’estintore tempestivamente e ha evitato una tragedia pazzesca perché se la mia macchina avesse preso fuoco del tutto si sarebbe portata dietro nelle fiamme anche tutte le altre auto parcheggiate».