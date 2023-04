Serena Autieri super tifosa del Napoli: «Strip-tease se vince lo scudetto, chiederò il permesso a mio marito»

di Redazione web

Serena Autieri ha molte passioni nella vita: per il ballo, il canto, la recitazione. C'è, però, anche un altro amore ed è quello che nutre nei confronti della sua squadra del cuore: il Napoli. Quest'anno la formazione guidata da mister Spalletti ha condotto una stagione superlativa e, ora, si trova in testa alla classifica di Serie A con 74 punti (a più 16 dalla Lazio). Proprio perché il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, Serena ha in mente di festeggiarlo come si deve.

Michelle Hunziker, super festa per i 46 anni: scatenata sulla pista da ballo e al karaoke con Serena Autieri e Nina Zilli

Serena Autieri, come perdere peso dopo le abbuffate natalizie: il consiglio (ironico)

Serena Autieri e lo strip-tease per il Napoli

Serena Autieri resta scaramantica, ma ormai, manca solo l'annuncio della vittoria dello scudetto da parte del Napoli. In un'intervista al settimanale Oggi, l'attrice ha detto: «L'ho già detto a mio marito Enrico e a mia figlia Giulia: sappiate che io devo stare a Napoli qualche giorno prima, e devo andare in giro avvolta nella bandiera, ai Quartieri, nel cuore di tutto, a piedi. Voglio mischiarmi alla città. Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease. Di sicuro mi piacerebbe cantare al San Paolo, pardon al Maradona: aprirei con ‘O sordato ‘nnammurat e chiuderei con Un giorno all’improvviso mi innamorai di te. Il canto è anche una preghiera, abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov’è».

La scaramanzia di Serena Autieri

Serena Autieri, comunque, resta scaramantica e, infatti, aggiunge: «Non me lo spiego questo sprezzo per la scaramanzia. Io ci credo, infatti, ora mi compro un cornetto. Sono così anche nella vita: quando sono in parola un film o una fiction, non lo dico a nessuno finché non firmo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA