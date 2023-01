Serena Autieri, come perdere peso dopo le abbuffate natalizie: il consiglio (ironico)

Chili in più dopo le feste? Serena Autieri ha la soluzione. «Quando ti dicono di pesare tutto quello che mangi», scrive l'attrice napoletana su Instagram a corredo di un video in cui cerca di misurare nel dettaglio i pasti così da limitarne le quantità, ma il tutto in maniera ironica. Infatti, i grammi in più non ritornano in frigo, ma li mangia così da snellire il peso sulla bilancia. Con la sua distanta simpatia, la bella Serena prova a pesare prima del riso, poi delle cosce di pollo e, infine, una banana. Quale detox migliore se non questo?

Le sue festività le ha passate in montagna, sulle Dolomiti, in compagnia della famiglia e della storica amica Michelle Hunziker. Entrambe sorridenti e solari hanno regalato momenti di ilarità con sketch e battute. Alcune anche riferite ai gossip degli ultimi mesi tra Michelle e l'ex marito Tomaso Trussardi.

L'ironia

Sulle Dolomiti, le due showgirl si sono divertite anche ironizzando sulle notizie che circolano da mesi. In particolare, in una story Instagram Michelle si è mostrata accanto all'amica Serena Autieri mentre sorseggiavano rispettivamente una tisana e una birra. Con loro anche le famiglie e non poteva mancare all'appello anche Tomaso Trussardi, l'ex marito di Michelle. «Allora Serena, tutto bene il tuo rapporto con Michelle?» dice Tomaso affiancato da Serena che sorride e si sistema. Il riferimento ai gossip impazzati nei mesi scorsi sulla possibile intromissione dell'ettrice campana nel rapporto tra Michelle e Tomaso. Ma la smentita è arrivata subito e non senza ironia da parte di tutti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 20:20

