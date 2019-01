Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ecco la classifica delle nazioni dove le donne hanno il seno più grande. Secondo uno studio del The Journal of Female Health Sciences, un paese in particolare sarebbe la", occupando ben due posizioni in classifica, la prima e la terza. Si tratta degli, l'Italia invece...Come riporta il sito di Radio 105,, mentre lesarebbero il fanalino di coda. Lo studio è stato condotto su 400mila donne in 180 paesi, escludendo però le non native.Insomma, al primo posto si sarebbero piazzate le americane caucasiche, al secondo il Canada, al terzo le americane non caucasiche, al quarto l'Irlanda e al quinto la Polonia. Scendendo troviamo, al sesto posto il Regno Unito, al settimo i Paesi Bassi, all’ottavo la Colombia, al nono l’Islanda, al decimo il Venezuela, all’undicesimo la Turchia, al dodicesimo l’Australia, al quattordicesimo la Norvegia e al quindicesimo la Germania., con buona pace degli amanti delle curvy.