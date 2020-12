Selvaggia Roma , l'indiscrezione choc a Pomeriggio 5: «Il tentato suicidio per l'abbandono del padre? Tutto falso, li ho visti insieme». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, Barbara D'Urso è tornata a parlare del Grande Fratello Vip . Tra gli ospiti in collegamento, Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma.

Barbara D'Urso manda in onda il filmato tratto dall'ultima puntata del Gf Vip in cui Selvaggia, in lacrime, confessa di aver pensato al suicidio dopo l'abbandono del padre. A quel punto, Francesco Chiofalo dà la sua versione dei fatti, rivolgendo accuse molto gravi alla gieffina: «Sono stato fidanzato con Selvaggia a 25 anni e il padre era presentissimo. Quando ci siamo messi insieme, il padre mi volle conoscere. Ha una foto con suo padre risalente a sei mesi fa. Nel nostro quartiere lo sanno tutti».

Barbara D'Urso prende le distanze dalle dichiarazioni e dice che approfondirà l'argomento nelle prossime puntate. Selvaggia Roma sarà informata delle accuse e avrà la possibilità di replicare in puntata? Staremo a vedere.

