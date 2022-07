Selvaggia Roma è incinta, il dolce annuncio sui social

di Federica Portoghese

Selvaggia Roma è in dolce attesa. L'influencer, volto noto di Temptation Island e Grande Fratello Vip, ha annunciato con un dolce video di essere incinta. Pochi mesi fa l'incontro con il suo nuovo fidanzato, il calciatore Luca Teti, attaccante del Pomezia, che le ha letteralmente stravolto la vita. I due sono usciti ufficialmente allo scoperto lo scorso maggio, Selvaggia, innamorata più che mai, è pronta a mettere su famiglia.

SELVAGGIA ROMA INCINTA: IL VIDEO CHE EMOZIONA

Nell'emozionante video convidiso su Instagram dall'ex gieffina, appaiono alcune immagini della sua gravidanza, il test positivo e le varie ecografie. Lei piange dalla felicità e lui la stringe forte a sè. L'incoronamento di una storia d'amore accompagnato da un dolcissimo messaggio di Selvaggia: «Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà».

Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni per la coppia, che si gode il momento più bello della loro vita. Per Selvaggia, dopo le tormentate love story, prima fra tutte quella con Francesco Chiofalo con cui partecipò a Temptation Island, è tempo di serenità e di un nuovo grande amore. Quindi, tanti auguri ai futuri genitori.

