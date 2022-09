Selvaggia Roma contro le adozioni gay, scoppia la bufera social: la replica di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi contro Selvaggia Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello e Influencer Selvaggia Roma è finita al primo posto delle tendenze di Twitter per aver espresso un'opinione su una tematica delicata come quella sulle adozioni gay. La dichiarazione ha creato scontenti tra i social e tra le critiche, anche piuttosto feroci che l'influencer ha ricevuto, non poteva mancare quella dell'ex gieffino Tommaso Zorzi.

La dichiarazione

Selvaggia Roma ha risposto ad una domanda che le è stata posta da un utente su Instagram, il quale chiedeva che opinione avesse in merito alle adozioni da parte delle coppie omogenitoriali. L'influencer ha espresso con sincerità la sua opnione: «Ho tantissimi amici omosessuali, ma la pensano come me. Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso», commento che ha generato il caos tra i social network.

La replica di Zorzi

Le parole dell'ex fidanzata di Francesco Chiofalo hanno fatto il giro del web, motivo per il quale Selvaggia Roma è stata sommersa da insulti. Tommaso Zorzi, stizzito dalle dichiarazioni della sua ex compagna d'avventura, ha così replicato: «Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che ‘una mamma e un papà’ non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure ‘mamma’ e ‘papà’ non mi pare siano sinonimo di bravi genitori».

E ancora: «E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cesso di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 20:15

