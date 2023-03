Selvaggia Lucarelli, la richiesta del tribunale la lascia di stucco: «Ho visto molte cose incredibili, ma questa le batte tutte»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli non riesce a credere a ciò che le è capitato: la giornalista è stata convocata in tribunale per alcune storie che aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram a febbraio. Selvaggia si è sfogata con i suoi follower scrivendo: «Io ho visto molte cose incredibili, ma questa le batte tutte», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Selvaggia Lucarelli è molto attiva sui social e proprio per questo ha deciso di condividere questa "sventura" con i suoi fan.

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti: «Solo una cosa continuerà ad accomunarli»

Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?»

Selvaggia Lucarelli-Fedez, nuovo attacco per l'assenza in tribunale: «Fai il tuo dovere, c'è gente che aspetta giustizia»

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Durante il giorno Selvaggia Lucarelli pubblica moltissime storie in cui discute di tematiche di attualità o di gossip e pochi minuti fa ha postato una storia in cui racconta: «Io ho visto molte cose incredibili, ma questa le batte tutte: oggi mi arriva un ex articolo 700, ovvero un provvedimento d'urgenza davanti a un giudice, per delle mie storie su Instagram di 20 giorni fa. Devo toglierle con urgenza. Si deve prononunciare subito un giudice sulla questione. Un povero tribunale occupato per questo. Togliere delle storie di febbraio».

I social di Selvaggia Lucarelli

I post che Selvaggia Lucarelli pubblica sul proprio profilo Instagram (ma anche Twitter), spesso scatenano dibattiti tra i suoi follower e non solo. Infatti, la giornalista viene spesso citata da diverse testate che riprendono i temi delle sue discussioni social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA