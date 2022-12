Selvaggia Lucarelli posta il Pos per bambini: «Per piccoli aspiranti tassisti, prendete confidenza»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli sui propri profili social, molto spesso esprime la propria opinione con un tono ironico e pungente su ciò che succede in politica, nel mondo dello spettacolo e nella società in generale. L'ultimo post che la giornalista ha pubblicato su Instagram vede come protagonisti i tassisti.

Oggi è un altro giorno, panico in studio: il messaggio a sorpresa di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, la chat profetica sul fidanzato. «Al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme»

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli attacca (ancora) Iva Zanicchi: «Per lei regole diverse». Gelo in studio

Il post su Instagram

Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato la categoria dei tassisti sul proprio profilo Instagram. La giornalista ha postato una foto con un pos elettronico giocattolo scrivendo: «Regalo di Natale per piccoli aspiranti tassisti, per iniziare fin da subito a prendere confidenza con il presente!».

I commenti sotto al post

Ovviamente l'ironia di Selvaggia Lucarelli ha scatenato i commenti degli utenti. C'è chi l'ha applaudita e chi invece l'ha denigrata. In ogni caso la giornalista non ha risposto a chi le è andato contro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA