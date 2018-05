Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo le numerose polemiche con, torna sul tema a. Durante la diretta, la giornalista ha sottolineato la sua intenzione di volerlo, come annunciato già altre volte in diverse sedi, per il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti delle donne. Favoloso è stato squalificato daproprio a causa di una scritta sessista esibita dal concorrente nella casa.«Dentro e fuori la casa lo hanno trattato fin troppo bene», ha detto la Lucarelli, «Non voglio che passi il messaggio che possa cavarsela ancora». Sul tema "difesa delle donne" Selvaggia parla anche di Asia Argento con cui ha avuto alcuni screzi sui social, ma che sembrano essere ormai superati. Pare che a fare il primo passo sia stata proprio l'attrice. Selvaggia racconta di essere stata raggiunta telefonicamente da Asia che le ha detto: «Due donne che stanno dalla stessa parte non possono continuare a non parlarsi». E così pace è fatta.Asia ha recentemente dimostrato la sua attiva partecipazione alla lotta contro il sessismo e le violenze sessuali nel mondo dello spettacolo e del cinema, accusando fortemente Weistein di molestie.