Selvaggia Lucarelli, la reazione allo sfogo di Clio Make Up: «Che coraggio...»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli pro Clio Make Up. Chi è abituato agli attacchi social di Selvaggia a vip, politici e influencer, ora dovrà ricredersi. Stavolta, la giudice di Ballando ha ripreso le stories di Clio "make up artist", mostrando sensibilità e supporto per lei. «Questa ammissione di debolezza rispetto al sistema delle influencer più aggressive nel marketing è molto interessante, soprattutto perchè Clio parla di sè e delle proprie difficoltà nell'essere competitiva» scrive Selvaggia in una prima story, repostando il video di Clio. Il commento si riferisce al video di Clio in cui si è lasciata andare a uno sfogo a cuore aperto, sottolineando che sta affrontando un momento molto difficile.

Clio Make Up in lacrime su Instagram: «Troppa competizione tra influencer. Ho paura, la vita è una mer*a...»

Carlo Cracco incontra la Santanché: giacca, cravatta e sneakers. Bufera e insulti social: «Che cafonata»

Clio ha parlato del periodo duro delle influencer, dicendo: «Il mondo del web, soprattutto del beauty, è cambiato tantissimo. È diventato un mondo di paura - sottolinea l'influencer -. Nel 2008 facevo recensioni anche negative di prodotti, dicevo cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Non c’erano i giornalisti, non c’erano gli influencer che rigiravano le tue parole per attaccarti. Adesso ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata». E a questo, Selvaggia risponde in una story successiva.

La reazione

«Questo video lo trovo onesto e anche coraggioso, perchè in fondo sta riconsocendo dei limiti da imprenditrice e non è un'ammissione facile» sottolinea Selvaggia. «Non lo è perchè il solito dolore "guardate io sono come voi, ve lo racconto così normalizzo, bla bla". E' lei che dice "sono cambiata" perchè in sostanza non sa più nuotare nella vasca di squali» prosegue la giornalista. L'ammissione di Clio è stata diretta e senza filtri, per molti è sembrata onesta per altri no, ma Selvaggia ritiene non abbia usato filtri, mostrando le sue fragilità.

Il supporto

In una story successiva, Selvaggia riprende l'argomento Clio e conclude con un pensiero che mostra solidarietà alla donna: «Diciamo che non conoscevo a fondo la questione Clio.. torn sulla questione in maniera meno emotiva e più ragionata, mi sembra che ci siano molte sfumature come per gli ombretti» conclude.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA