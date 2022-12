Selvaggia Lucarelli in Nepal, la visita al tempio delle scimmie e le accuse a Lorenzo: «Bella idea del c***»

Selvaggia Lucarelli infuriata. La giudice di Ballando è in Nepal con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli e non perde occasione per condividere con i follower, e gli hater, posti, storie e fatiche che sta vivendo lì. L'ultima riguarda la decisione di visitare un tempio che si può raggiungere solo facendo 365 scalini. «Swayambhunath, il tempio delle scimmie» scrive su Instagram Lucarelli. E aggiunge: «Il programma di stamattina è quello che nel gergo dei vacanzieri è anche chiamato: una bella idea del c***o» scrive ancora.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in aereo: ecco le sue parole

«Io quando non dormo sono intrattabile, ovvero come sono sempre, ma molto peggio. Dunque al ventesimo gradino inizio con accuse pretestuose a Lorenzo» continua Selvaggia con sottile ironia. E dopo continua a pubblicare stories in cui sottolinea come stia perdendo la lucidità e abbia delle visioni mistiche.

Partenza burrascosa

Dopo l'edizione polemica di Ballando e l'esclusione di Lorenzo come concorrente, Selvaggia ha fatto le valigie ed è andata in vacanza in Nepal. Ma anche in viaggio ha avuto dei problemi. Mentre era sul volo verso Doha per raggiungere la sua meta, Kathmandu, si è imbattuta in un momento particolarmente fastidioso. «Il volo verso Doha-Kathmandu regala emozioni» scrive Selvaggia, inquadrando il fidanzato Lorenzo Biagiarelli di spalle. L'intoppo del volo della giudice di Ballando è un bambino neonato che scoppia a piangere dal primo momento in cui sale sull'aereo e per tutta la tratta. «Io manifesto ottimismo» sottolinea Selvaggia Lucarelli, speranzosa di non dover sentire il pianto e le urla del bambino per l'intero volo. Ma non sembra proprio che la situazione si sia placata. Tre ore dopo...» racconta Selvaggia Lucarelli, riprendendosi mentre alza gli occhi al cielo, infastidita dalla situazione. «Cinque ore dopo...» scrive ancora dopo un po'. E, infine, eccoli scendere dal volo per fare scalo a Doha e ripartire verso il Nepal. «L'aeroporto è bellissimo e anche questo angolo per i bambini, che comunque ormai odio tutti indistintamente» punge Selvaggia. Potrà respirare e rilassarsi, solo sul volo successivo verso Kathmandu, pieno di nepalesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA