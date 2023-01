Selvaggia Lucarelli, dal matrimonio (con processione) in Nepal alla stoccata: «Più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli si sta godendo un po' di pace e relax insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista e lo chef sono partiti alla scoperta del Nepal e documentano le bellezze di Katmandu tramite i propri profili Instagram. In una delle sue ultime storie la giurata di Ballando con le Stelle ha lanciato una frecciatina all'influencer Chiara Nasti e all'organizzazione del gender reveal del suo bambino Thiago.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sta postando una miriade di storie Instagram per documentare il suo viaggio in Nepal con Lorenzo Biagiarelli. Nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui si trova in una strada affollatissima in cui sta passando una macchina con un fiocco fucsia davvero grande.

La giornalista ha scritto: «Abbiamo incrociato anche la processione per un matrimonio. Comunque più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti».

Il sarcasmo di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è solita esprimersi in modo molto franco e diretto in merito ai personaggi televisivi o social che documentano le loro vite su Instagram.

Molto spesso il suo sarcasmo non viene compreso dai vip anche se le persone "comuni" sembrano apprezzare le frecciatine della giornalista che su Instagram conta 1,2 milioni di follower.

