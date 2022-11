Selvaggia Lucarelli, dal diario della mamma spunta la poesia sulla morte

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli sta affrontando il lutto per la perdita della mamma, scomparsa sabato a 79 anni dopo aver contratto il Covid19 e contro cui lottava da settimane. La giornalista ha condiviso il dolore sui social, ma a quello si è aggiunta la scia di polemiche che gli utenti hanno sollevato su Instagram: alcuni hater hanno criticato Selvaggia per il modo in cui ha affrontato la morte della mamma.

Tuttavia, non mancano le condoglianze da parte di chi si è unito al dolore di Selvaggia e ha lasciato tanti messaggi di cordoglio sotto i post. La giornalista, spinta da ciò, ha condiviso su Instagram alcuni ricordi che la legano alla mamma Nadia, tra cui una sua poesia scritta quando aveva 20 anni...

La poesia di Nadia

«Quando l'ha scritta mia madre aveva 20 anni», ha scritto Selvaggia Lucarelli a corredo del post. E poi ancora: «Era proprio brava mia mamma», ha aggiunto la giornalista come didascalia a una foto del diario recuperato dal passato. Sommersa da tanti messaggi di cordoglio, Selvaggia Lucarelli ha condiviso tra le storie: «Il vostro affetto mi ha sommersa. Grazie».

Nadia Agen ha intitolato la sua poesia "È dolce" e, per motivi che Selvaggia non ha spiegato, ha trattato il tema della morte:

«Pensavo che fosse diffcile,

Pensavo che avrei pianto

forse sofferto

È dolce, invece, morire»...

