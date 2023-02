Selvaggia Lucarelli, il video choc contro la Gialappa's e Fedro del Grande Fratello: «Risero di uno stupro»

Selvaggia Lucarelli fa una denuncia choc sulla Gialappa's. La giornalista riporta un vecchio sketch del trio televisivo sulla terza edizione del Grande Fratello. Tra i concorrenti c'era Fedro che nel corso di una serata raccontò ai suoi coinquilini di aver avuto dei rapporti sessuali con una sua amica che era però così ubriaca da essere svenuta. La Lucarelli ripesca quel frame e ovviamente fa notare dei dettagli poco divertenti.

Il racconto choc

Fedro spiega di base di aver abusato sessualmente di una sua amica. Racconta di essere stato a una festa con lei, che però si è ubriacata al punto da stare male: «Vomitava, aveva la bava alla bocca», racconta lui stesso tra le risate sue e di altre persone. Poi mima anche il gesto. Una scena che non sarebbe dovuta essere divertente, che non fu mandata in onda dalla produzione nella striscia del day time, ma che la Gialappa's ha ripreso dalla striscia in diretta h24 ironizzandoci su.

La denuncia

I tre hanno riso delle parole di Fedro e la Lucarelli indignata, oggi, si chiede non solo perché si ironizzò su uno stupro, in un tempo in cui in tv c'era forse meno sensibilità sul tema, ma vuole sapere perché ad oggi almeno nessuno ha chiesto scusa per questo.

