Selvaggia Lucarelli, la frecciata sugli uccelli: «Non è una barzelletta della Zanicchi»

Anche in Nepal continuano le frecciatine di Selvaggia Lucarelli a Iva Zanicchi. In vacanza con Lorenzo Biagiarelli, la giurata di Ballando sta visitando la giungla e la guida gli sta mostrando su un libro i vari tipi di uccelli che vedranno nel percorso in barca. «E' una persona adorabile che ci spiega tutto con l'album delle figurine degli uccelli. E non è una barzelletta della Zanicchi», scrive Selvaggia in una story Instagram mentre mostra il libro illustrato della guida.

Leggi anche > Federico Fashion Style, il nuovo amore dell'ex compagna Letizia: ecco chi è

«Lui è la nostra guida. Un amabile ragazzo del posto che ci è stato presentato come "Il Naturalista"» scrive la giornalista presentando la persona che li guiderà nel viaggio alla scoperta della giungla.

Le frecciate non finiscono mai

Ma sembra che questa verso Zanicchi non sia stata l'unica. Infatti, Lucarelli ha fatto riferimento anche alla vincitrice di Ballando, Luisella Costamagna. Luisella e Mariotto erano in televisione nel programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno" a parlare dei giudizi di Selvaggia sul ballo della vincitrice. Nonostante Selvaggia Lucarelli non avesse a disposizione una televisione per vedere il programma, i suoi follower le hanno segnalato le critiche da parte di Costamagna e Mariotto. A tali dichiarazioni Selvaggia ha risposto con un selfie sotto il quale ha scritto: «Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitatissime!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA