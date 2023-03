Selvaggia Lucarelli, la foto a 13 anni in bikini al mare. Hater scatenati: «Avevi già la pancetta»

Selvaggia Lucarelli vittima, ancora una volta, dell'odio social. La giornalista, spesso al centro delle polemiche per il suo modo di pensare divulgato sui social network, questa volta, però, ha condiviso una foto del suo passato. Una foto riaffiorata, forse da un vecchio cassetto, dove si gode la tintarella in riva al mare a soli 13 anni. Uno scatto innocente che i suoi hater non hanno perdonato.

Il post incriminato

Selvaggia Lucarelli sui propri social da sempre dimostra di non avere peli sulla lingua, commentando i fatti di cronaca con genuinità, senza tirarsi indietro di fronte alle polemiche. Un atteggiamento che sicuramente ha attratto tanti utenti del web e fatto crescere i suoi seguaci ma che, inevitabilmente, la porta spesso a essere criticata duramente dai suoi hater. Come nei commenti dell'ultimo post pubblicato su Instagram. La giornalista pubblica una foto di quando aveva 13 anni in riva al mare e nei commenti non manca certo l'odio. «13 anni, costume notevole e mare d’Abruzzo. What else?» scrive la Lucarelli, scatenando la cattiveria di chi è sempre pronto a giudicare.

L'odio social

Anche un tenero ricordo d'infanzia si trasforma nell'occasione per un po' di bodyshaming gratuito. In molti, infatti, nei commenti della foto hanno voluto sottolineare che la giovane Selvaggia aveva un po' di «pancetta», scatenando l'ira di chi, invece, si dimostra fan della giudice di Ballando con le Stelle. «Ma quale pancetta? ha un fisico stupendo», scrive un utente in difesa della giornalista. «13 anni? Sembri una 20enne, sei stupenda», scrive un altro in risposta a chi, invece aveva scritto «ces*a eri e ces*a rimani». L'esposizione sui social, si sa, è croce e delizia e chissà se Selvaggia Lucarelli risponderà agli attacchi ricevuti.

