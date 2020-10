Fabrizio Corona positivo, Selvaggia Lucarelli: «In isolamento domiciliare da un anno, bisogna preoccuparsi»

Fabrizio Corona ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Selvaggia Lucarelli ha commentato ricordando che l'ex re dei paparazzi è ai domiliciari da un anno e indipendentemente dal virus. «Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi», scrive la giornalista su Twitter. Intanto, Corona potrebbe tornare presto in carcere perché l'affidamento terapeutico fatto nel 2018 non è più considerato una valida alternativa alla reclusione.

«Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne», ha detto su Instagram annunciando la positività. Nel video si è scusato con tutti coloro con cui è entrato in contatto, come l'avvocato e la sua famiglia.

Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 16, 2020

Domenica sarà a Live Non è la D'Urso per sfogarsi contro le decisioni del tribunale. «È una vita che subisco ingiustizie, ora basta - ha detto un paio di giorni fa. - Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta! È una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così».

