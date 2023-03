Selvaggia Lucarelli e la dura verità sui social: «Più mostri e meno esiste». Il post criptico: cosa vuole dire

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli è solita esprimersi su varie tematiche sul proprio profilo Instagram, che riguardino la politica o il gossip, la giornalista non utilizza mezzi termini per dire ciò che pensa e così ha fatto anche nelle ultime storie che ha pubblicato. In questo caso, Selvaggia si riferisce al mondo dei social media che molto spesso mostra realtà che non esistono veramente ma che servono solo ad aumentare i follower e gli apprezzamenti.

Selvaggia Lucarelli, la richiesta del tribunale la lascia di stucco: «Ho visto molte cose incredibili, ma questa le batte tutte»

Fedez, quanto costano le sue uova di Pasqua: «Ci guadagnerò, ma ho già donato 30mila euro»

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti: «Solo una cosa continuerà ad accomunarli»

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

In una delle ultime storie che Selvaggia Lucarelli ha postato sul proprio profilo Instagram scrive: «Credetemi. Non è vero che se non mostri non esiste. Sui social è quasi più vero il contrario: più mostri, meno esiste». La giornalista ha pubblicato questo pensiero subito dopo avere analizzato il modo in cui alcuni influencer e anche personaggi molto noti del mondo dello spettacolo (ad esempio Fedez), palesino sempre il loro modo di fare beneficienza o aiutare il prossimo. Più volte, la giornalista si è detta contraria al mostrare troppo su Instagram.

I profili social di Selvaggia Lucarelli

Sui propri profili social Selvaggia Lucarelli si confronta con i suoi follower su molte tematiche e spesso accede anche vari dibattiti: Ad esempio, ultimamente, la giornalista ha più volte fatto presente come su TikTok alcuni genitori influencer "sfruttino" i loro bambini per ottenere follower e popolarità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Marzo 2023, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA