Selvaggia Lucarelli: «Non mi vedrete mai a Belve, non mi va di sfidare Francesca Fagnani»

Selvaggia Lucarelli, dopo aver pubblicato il suo nuovo libro Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, è stata ospite nello studio di Piero Chiambretti durante una puntata di Donne sull'Orlo di una crisi di nervi. La giornalista, oltre a ripercorrere in linea generale la sua carriera, ha espresso anche delle perplessità su Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

«Come mai non vado? Perché lì il banco vince - ha sottolineato Selvaggia Lucarelli - e questo trovo sia molto divertente, a me piace Belve e penso che sia un format davvero fantastico.

Selvaggia Lucarelli ha poi espresso nuovamente la sua opinione su Chiara Ferragni e il Pandoro gate. «Credo che lei sia responsabile delle sue azioni - ha sottolineato -. Infatti non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica. Non le ho detto io di far finta che comprando i pandori si contribuisse ad una donazione all’ospedale Regina Margherita. In questo senso io non posso sentirmi responsabile».

«Non pensavo che crollasse tutto sinceramente - ha aggiunto -. Pensavo che per un po’ di tempo lei avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera, un pochettino pensavo e mi chiedevo ‘chissà cosa sta passando’. Sì questo sì. Perché umanamente parlando è chiaro che è un disastro».

