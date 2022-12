Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in aereo: ecco le sue parole

Non trova pace neanche in aereo Selvaggia Lucarelli che, in volo verso Doha dopo la finale di Ballando con le Stelle per raggiungere la sua meta, Kathmandu, si è imbattuta in un momento particolarmente fastidioso sull'aereo. «Il volo verso Doha-Kathmandu regala emozioni» scrive Selvaggia, inquadrando il fidanzato Lorenzo Biagiarelli di spalle. L'intoppo del volo della giudice di Ballando è un bambino neonato che scoppia a piangere dal primo momento in cui sale sull'aereo e per tutto il volo. «Io manifesto ottimismo» sottolinea Selvaggia Lucarelli, speranzosa di non dover sentire il pianto e le urla del bambino per tutto il volo. Ma non sembra proprio che la situazione si sia placata.

Il volo complicato di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

«Tre ore dopo...» racconta Selvaggia Lucarelli, riprendendosi mentre alza gli occhi al cielo, infastidita dalla situazione. «Cinque ore dopo...» scrive ancora dopo un po'. E, infine, eccoli scendere dal volo per sostare a Doha e ripartire verso il Nepal. «L'aeroporto è bellissimo e anche questo angolo per i bambini, che comunque ormai odio tutti indistintamente» punge Selvaggia. Potrà respirare e rilassarsi, solo sul volo successivo verso Kathmandu, pieno di nepalesi.

La partenza

Selvaggia è pronta a lasciarsi alle spalle l'edizione di Ballando, conclusa sabato scorso, che è stata sicuramente la più polemica di tutte. E lei ne è stata una delle protagoniste principali. Dopo il lungo sfogo-rivelazione di ieri, Selvaggia Lucarelli ha scelto di cambiare aria, partendo per un viaggio insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Su Instagram, la giurata di Ballando ha pubblicato una story in cui mostra lo schermo del volo Milano Malpensa - Doha, ma specifica ironicamente: «Doha è solo uno scalo, giuro». E ancora, in quella successiva con una fotografia a Lorenzo in cui si intravede la meta sullo schermo: Kathmandu, la capitale del Nepal.

