Selvaggia Lucarelli e la (probabile) frecciatina ai colleghi di Ballando: «A Katmandu è pieno di maschere. Come in tv»

di Redazione web

Ballando con le Stelle è finito la scorsa settimana con l'incoronazione a vincitrice di Luisella Costamagna. Questa edizione del talent show si è rivelata un successo anche per lo scambio di battute tra Selvaggia Lucarelli, i colleghi giudici e i ballerini.

Ballando, Selvaggia Lucarelli replica a Mariotto: «Basta screditarmi». E pubblica gli screen della chat di WhatsApp

Selvaggia Lucarelli, fuga d'amore dopo Ballando: il viaggio con l'amato Lorenzo

Ballando, Selvaggia Lucarelli ancora contro Carolyn Smith: «Non mi ha mai sopportata, ecco cosa faceva»

Il post Instagram

La giornalista aveva dichiarato di voler tornare a viaggiare ed è proprio quello che ha fatto. Trascorso il Natale si è messa subito in viaggio con il compagno Lorenzo (concorrente a Ballando con le Stelle).

La coppia non aveva però, svelato la destinazione e quindi i follower hanno scoperto che Selvaggia e Lorenzo sono a Katmandu (Nepal), grazie a un post comparso sul profilo della giornalista. La didascalia recita: «Qui a Katmandu è pieno di maschere. Come in tv».

La frecciatina a Ballando con le Stelle

In molti hanno interpretato la solita ironia pungente di Selvaggia, come una chiarissima frecciatina agli ex colleghi di Ballando con le Stelle. Ultimamente la giornalista veniva spesso contestata anche dal pubblico in studio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA