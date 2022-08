Selena Gomez, nuovo video per la 'body positivity': «Sono fiera della mia pancia vera»

Selena Gomez, su TikTok un nuovo video incentrato sulla 'body positivity'. L'attrice e cantante, durante le sue vacanze in Italia, ha scelto di lanciare un nuovo messaggio, anche se questa volta in maniera ironica e divertente.

Selena Gomez contro hater e body shaming: «Perfetta così come sono. Non mi importa del mio peso»

Selena Gomez e la body positivity

Non è la prima volta che Selena Gomez si mette in mostra, con le sue piccole e quasi impercettibili imperfezioni. L'attrice e cantante non ha paura di mostrare qualche smagliatura e da tempo invita i fan e le fan a fare altrettanto. Questa volta, però, ha scelto un video divertente e ironico per rilanciare un messaggio chiaro: «Sono fiera della mia pancia vera».

«Tieni la pancia in dentro», dice una voce. «Non tiro in dentro un c***o, la pancia vera sta tornando fottutamente di moda», dice la cantante, splendida nel suo costume intero a bordo di una barca, nel video. Ovviamente, la voce non è quella della cantante, che ha scelto di farsi 'doppiare' da Tasha K, influencer e comica molto popolare negli Stati Uniti. È lei l'ideatrice del motto sulla 'pancia vera', ma è da lei che Selena Gomez ha scelto di prendere ispirazione. Qui sotto potete vedere il video originale dello sketch ripreso dalla cantante e attrice.

@unwinewithtashak Real Stomachs Making a Come Back this Spring 😎 ♬ original sound - unwinewithtashak

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA