Scott Disick dimagrito all'improvviso, l'ex di Kourtney Kardashian ha usato il Mounjaro: cos'è il farmaco per diabetici

di Morgana Sgariglia

Fino a quando non è uscita la nuova stagione delle Kardashian su Disney+ (Hulu in Usa), l'opinione pubblica era convinta che l'ex compagno di Kourtney Kardashian, Scott Disick, fosse dimagrito grazie all'Ozempic. Poi quando nella prima puntata l'influencer 40enne ha aperto il suo frigorifero, i suoi fan più attenti hanno scoperto l'arcano: due confezioni di Mounjaro erano impilate nello scomparto del burro.

Quando Scott ha aperto il frigorifero

Disick aveva preso diversi chili a seguito di un incidente ad alta velocità a bordo della sua Lamborghini suv, avvenuto nel 2022, in cui aveva subìto un grave infortunio alla schiena, poi a marzo 2024 è dimagrito all'improvviso. «Wow, qualcuno ha perso molto peso - ha commentato Kris Jenner, 68 anni, entrando nella sua casa assieme alla figlia Khloé Kardashian, 39 - Stai benissimo!».

L'amica Khloé ha poi sbirciato nel suo frigorifero pieno di bevande ipocaloriche, frutta e latte di mandorle. È stato in questo frangente che gli utenti di TikTok hanno individuato le scatole di Mounjaro nel frigo. Una utente ha dichiarato di essere «scioccata» dal fatto che il farmaco fosse «completamente in mostra». Qualcun altro ha scherzato sul fiuto per gli affari della "momager": «Kris, è un accordo di marca?»

Cos'è il Mounjaro?

Il Mounjaro è un farmaco antidiabetico autorizzato negli Stati Uniti dalla Fda (Food and Drug Administration) il cui principio attivo è la molecola tirzepatide.

Il Mounjaro controlla gli impulsi alimentari sopprimendo l'appetito e riducendo la sensazione di fame. Questo consente alle persone di seguire una dieta ipocalorica senza sforzo. Inoltre la tirzepatide potrebbe aumentare il metabolismo basale, cioè la quantità di energia che il corpo brucia a riposo, senza avere bisogno di impegnarsi in un'attività fisica intensa.

La reazione di Disick alle speculazioni

Disick non ha mai ammesso di aver preso la medicina per diabetici ma il mese scorso delle fonti hanno riferito al tabloid inglese Daily Mail che recentemente ha smesso di prenderla per le proteste del pubblico sulla sua perdita di peso. «Pensava di avere un bell'aspetto perché era di nuovo più magro - hanno riferito gli insider - senza rendersi conto che questo non era salutare». Adesso, Disick si sarebbe rivolto a un nutrizionista per essere aiutato nel gestire il cambiamento di peso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA