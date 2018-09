Scontro Fedez-Lucarelli, interviene Favoloso ma Selvaggia lo gela

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trasi è acceso un vero e proprio scontro social tra lei che critica le nozze con la Ferragni e lui che risponde per le rime. Nella lite a colpi di tweet si è però schierato un altro personaggio, che in passato ha a sua volta avuto a che discutere con la giornalista.Luigi Favoloso, ex (?) compagno di Nina Moric, dopo aver letto le affermazioni della Lucarelli ha commentato: «Poi uno scrive sulle magliette e sbaglia…», in riferimento alla polemica sulla scritta apparsa su una delle t-shirt indossate da Favoloso nella casa del Grande Fratello. La maglietta è costata a Luigi l'espulsione proprio perché ritenuta offensiva nei confronti di una persona, anche se non è stato mai rivelato dalla produzione cosa ci fosse scritto, alcuni spettatori hanno riferito che era diretto alla LucarelliSelvaggia ha così deciso di procedere legalmente e ha colto la palla al balzo in questa occasione replicando a Favoloso: «Ottima integrazione per la polizia che sta indagando. Grazie».Non ci sono state repliche.