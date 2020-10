Scarlett Johansson si è sposata (per la terza volta): fiori d'arancio per l'attrice e il compagno Colin Jost

Scarlett Johansson si è sposata...di nuovo! Terzo matrimonio per l'attrice newyorkese, stavolta con Colin Jost, attore e veterano del programma Saturday Night Live. La cerimonia privata si è tenuta lo scorso weekend a Palisades (NY). Dopo un anno e mezzo dalla proposta di matrimonio, i due sono finalmente convolati a nozze.

A darne la notizia è stata proprio la coppia tramite il programma Meals on Wheels America. Ma anche alcuni dei pochissimi invitati, fra amici e parenti, hanno svelato la news al noto giornale di gossip TMZ. Le fonti tengono a precisare che tutti i protocolli sanitari dovuti all'emergenza Covid sono stati rispettati.

Scarlett e Colin stanno insieme dalla primavera del 2017. A maggio del 2019 è arrivata poi la proposta di matrimonio, subito dopo un'apparizione dell'attrice nel programma di Jost. Si tratta comunque della terza volta che Scarlett va a nozze. Il primo matrimonio, con un'altra celebrità come Ryan Reynolds, è durato dal 2008 al 2011. In seguito è stata la volta del giornalista Romain Dauriac, padre dell'unico figlio di Scarlett. Per Jost invece si tratta dei primi fiori d'arancio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 11:26

