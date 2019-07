Scarlett Johansson innamorata, il fidanzato Colin Jost le regala un anello di fidanzamento da 400mila dollari

Martedì 23 Luglio 2019, 13:56

è pronta al suo terzo matrimonio e intanto il futuro marito Colin Jost, per non farsi parlare dietro, le ha regalato un anello didal valore di circa 400mila euro. L’attrice infatti si è presentata al Comic Con, réunion del mondo del cinema e dei fumetti, con dei nuovi tatuaggi e il suo prezioso pegno d’amore.Il futuro marito dell’attrice, che forse per l’ultima volta vestirà la tuta Marvel della “Vedova Nera”, è Colin Jost, laurea ad Harvard ed è uno dei comici di spicco del Saturday Night Live, di cui è anche co produttore: la proposta di matrimonio è arrivata a maggio e la coppia si frequenta da circa due anni, anche se la conoscenza va datata al 2006.Prima di lui Scarlett è stata sposata con il collega Ryan Reynolds e il giornalista francese Romain Dauriac, da cui ha avuto la sua unica figlia Rose.