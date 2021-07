Scarlett Johansson incinta del secondo figlio: la gravidanza tenuta nascosta

Scarlett Johansson è incinta del suo secondo figlio, ma ha tenuto nascosta la gravidanza per mesi. L'attrice e il marito Colin Jost, l'attore statunitense sposato lo scorso anno, dovrebbero avere il bambino a breve. Si tratta del secondo figlio per Scarlett, che dal matrimonio con Romain Dauriac ha avuto Rose, nata sei anni fa. La notizia è stata riportata da Page Six, la pagina di gossip del New York Post.

Leggi anche > Temptation Island, come è andata a finire tra Tommaso e Valentina: «Non è la donna per me, neanche ha pianto»

Scarlett Johansson incinta

La fonte ha rivelato al giornale che la gravidanza è avanzata e che «i futuri genitori sono emozionatissimi». La coppia non ha ancora commentato le indiscrezioni. Qualche sospetto era già circolato perché l'attrice evitava eventi pubblici e occasioni ufficiali. La star di Avengers a giugno ha saltato diversi eventi legati al lancio del film Black Widow.

Scarlett Johansson incinta, l'assenza sospetta

«Non ha rilasciato interviste e non ha partecipato a eventi per promuovere il film, il che è sorprendente dato che si tratta di un'importante uscita Marvel di cui è attrice protagonista e produttrice esecutiva», ha aggiunto ls fonte a Page Six. L'incontro con Colin Jost risale al 2017sul set del Saturday Night Live di cui lui è stato autore e conduttore. Poi tre anni di fidanzamento e le nozze a ottobre. «Ho incontrato qualcuno che amo. E con cui mi sento più a mio agio di quanto non sia mai stata prima», ha detto lei di lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA