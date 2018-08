Saturnino come Young Signorino: l'ultima provocazione su Instagram diverte i fan

Young Saturnino 🤩 #YoungSaturnino Un post condiviso da Saturnino Celani (@saturnino69) in data: Lug 29, 2018 at 7:57 PDT

È il trapper più discusso del momento e continua ad attirare l'attenzione degli utenti dei social network e dei colleghi artisti. L'ultima provocazione diretta aarriva da, produttore discografico e storico bassista diIn uno scatto pubblicato suSaturnino si mostra con il volto ricoperto da scritte facendo un chiaro riferimento a Young Signorino e al suo viso tatuato. La didascalia "Young Saturnino" suscita ilarità tra i fan che, nei commenti, dimostrano di apprezzare lo scherzo.C'è anche qualcuno che scrive con ironia: «Finalmente ti sei svelato». Young Saturnino, infatti, è attivissimo sui social network, ma per molti resta un mistero. All’anagrafe, con i suoi video da milioni di visualizzazioni è uno dei nomi più chiacchierati del momento e uno dei bersagli preferiti dagli haters.ha raccontato di aver scelto il nome d'arte dopo essere uscito dal coma in cui era caduto, a 17 anni, per overdose di psicofarmaci. I testi dei suoi brani, che spesso hanno subito la censura dei social, gli sono valsi soprannomi come "Il Marylin Manson italiano" o "ll figlio di Satana".Il post di Saturnino vuole giocare sull'immagine del trapper per invitare forse a non prendersi troppo sul serio. Sulla sua faccia parole che invitano all'amore e al sesso.