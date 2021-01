Sarah Jessica Parker: la star di Sex and the City vende la casa di New York, ma raddoppia (e resta a Manhattan)

Sex and the City vende un pezzo di City: Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno venduto la loro casa a New York per 15 milioni di dollari. La townhouse di tre piani su Charles Street nel West Village era stata acquistata dalla coppia nel 2000 per poco meno di tre milioni di dollari. La palazzina, il cui prezzo di partenza era 19 milioni di dollari, risale al 1905 e ha anche la tipica scalinata newyorkese.

E si trova nelle vicinanze della casa usata come residenza di Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato dalla

Parker nella celeberrima serie 'Sex and the City'. La coppia non intende comunque lasciare Manhattan. Nel 2016

Parker e Broderick hanno infatti acquistato una doppia townhouse, sempre nel Village, per circa 35 milioni di dollari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 17:27

