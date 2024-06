Sarah Ferguson: «Non mi sono liberata dal tumore alla pelle, ma niente chemio. Sarò me stessa, la Regina mi aveva capita»

di Cristina Siciliano

Oltre alla Principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, e re Carlo, 75 anni, anche la duchessa di York, Sarah Ferguson, 64 anni, ha attraversato un periodo delicato tra visite, ospedali e cliniche di riabilitazione. Due diagnosi di tumore in pochi mesi, le cure e la consapevolezza di potersi accettare. La duchessa sta meglio e ha scoperto una nuova se stessa: «Non sto facendo immunoterapia, non prendo farmaci e non sto facendo la chemioterapia, cose per cui sono molto grata», ha rivelato nel corso di un'intervista a Hello!, pur specificando che deve fare controlli continui e che non può ancora definirsi «cancer free».

Il rapporto tra Sarah Ferguson e la Regina Elisabetta II

«Una delle poche persone che mi videro bene fu la regina, e prima di morire, mi disse: “Sarah, essere te stessa è abbastanza"», svela Ferguson al quotidiano. «Io invece ho sempre cercato di nascondere la mia personalità. "È troppo", pensavo, oppure: “Stai zitta, nessuno vuole tue notizie".

«Inizio a vivere a 64 anni»

«Ora, però, non mi scuso più». Ferguson ha nuovi obiettivi: «Oggi sono pronta a rimettermi in gioco (...) Io penso che il tumore mi abbia svegliata. Mi ha dato un rapido calcio nel sedere e mi ha detto: "Bene, inizierai a vivere adesso, a 64 anni o continuerai a non vivere del tutto? Non devi essere quello che tutti vogliono che tu sia: sii semplicemente te stessa».

