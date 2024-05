Sarah Ferguson, la figlia Beatrice sul tumore: «Ora è tutto a posto. La sua forza mi fa andare avanti»

di Redazione Web

La principessa Beatrice di York, 35 anni, ha dato un aggiornamento sulla salute di sua madre Sarah Ferguson, 64 anni, durante una recente intervista televisiva. La 35enne è apparsa nell'episodio di lunedì 6 maggio del programma This Morning nel Regno Unito per promuovere l'organizzazione benefica Outward Bound e ha parlato dei progressi nella lotta contro il tumore della Duchessa di York. «Sta andando molto bene, grazie. L'anno scorso ha avuto un problema di salute, ma ora è tutto a posto. È un'icona davvero fenomenale. Come mamma è stata straordinaria, ne ha passate tante e il suo senso di resilienza mi fa davvero andare avanti», ha detto Beatrice, sottolineando che Ferguson ora sta meglio. Nel giugno 2023, Ferguson aveva avuto una forma di cancro al seno, rivelando in seguito di averlo sconfitto.

Come ha scoperto il tumore

Il dermatologo di Ferguson le ha chiesto di rimuovere diversi nei e analizzarli. «Uno di questi è stato identificato come canceroso – si legge su Us Weekly –.

Lo spettro del tumore nella famiglia reale

La malattia di Ferguson è arrivata nel mezzo di altre due terribili diagnosi nella famiglia reale. A febbraio Re Carlo III, 75 anni, ha scoperto un tipo non specificato di cancro dopo un trattamento programmato alla prostata. Sua nuora, la principessa Kate Middleton, 42 anni, ha rivelato che le era stato diagnosticato un tumore lo scorso marzo, anche se è ancora sconosciuta l'area di interesse.

Dopo l'annuncio di Middleton, Ferguson le ha fatto i suoi migliori auguri tramite Instagram. «Sono piena di ammirazione per il modo in cui ha parlato pubblicamente della sua diagnosi e so che farà un enorme bene per aumentare la consapevolezza – ha scritto –. Spero che ora le venga dato il tempo, lo spazio e la privacy per guarire».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 23:17

