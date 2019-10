Sarah Ferguson potrebbe fare la storia durante le nozze della figlia Beatrice: ecco come

Giovedì 3 Ottobre 2019, 22:01

potrebbe cambiare la storia. Lapotrebbe fare la storia durante le nozze della figlia, che sposerà il magnate della proprietà Edoardo Mapelli Mozzi l'anno prossimo. Se le nozze si faranno in Inghilterra, infatti, SarahFino ad oggi, infatti, per una vecchia legge, potevano firmare solo i padri degli sposi, nella famiglia reale, ma a marzo è stata firmata la legge sul Partenariato civile, i matrimoni e le morti (registrazione ecc.), Presentata dal politico conservatore Tim Loughton. Una delle misure inserite nel disegno di legge include la "riforma di come sono registrati i matrimoni". Dal 1837 solo i padri potevano firmare il certificato di nozze, ora anche le mamme.Non si sa però dove e quando avverrà il matrimonio di Beatrice, ma solo che si svolgerà nel 2020. I genitori della principessa, Sarah e il principe Andrea, fratello di Carlo, che sembrano essere tornati insieme dopo un discusso divorzio, sono molto felici dell'imminente matrimonio.