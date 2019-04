Sarah Altobello fidanzata, l'indiscrezione a Pomeriggio 5: «Ecco chi è il compagno segreto»

Ultimo aggiornamento: 19:59

A Pomeriggio 5 l'indiscrezione. Oggi nel salotto disi è parlato della finalissima dell'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare. In studio, tra gli ospiti, la mamma di Sarah Altobello con cui la conduttrice ha parlato del presunto fidanzato della figlia...«Su Instagram - spiega Barbara D'Urso -, il manager di Sarah, avrebbe scritto di stare insieme a lei da 3 anni. Anche se lei all'Isola si è sempre dichiara single». La mamma replica: «È un uomo d'altri tempi., ma Sarah in camera con me. Penso che sia lui ad avere un debole per lei. Ma per mia figlia è solo un amico...».Ribatte la conduttrice: «Ma lui su Instagram dice di essere il fidanzato e». In effetti ilè pieno di foto con Sarah. E quando appare uno scatto estivo, la mamma si lascia sfuggire: «Qui è quando villeggiavano...». Insomma, Sarah Altobello in realtà è fidanzata? Staremo a vedere.