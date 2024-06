Sara Ricci fece scappare Kim Rossi Stuart: «Gli ho offerto un bicchiere di latte sotto casa. Oggi non lo rifarei»

di Cristina Siciliano

Sara Ricci, l'attrice che per anni è stata la Adriana Gherardi di Vivere, si porta un rimorso nella vita: quello di aver fatto scappare Kim Rossi Stuart dopo un appuntamento galante. A quanto pare, l'attore 54enne dalla faccia d'angelo che ha fatto innamorare milioni di spettatrici, è stato "rifiutato" da Sara Ricci. A raccontare l'episodio è stata proprio l'ex protagonista di Vivere ospite in studio a Storie Di Donne al bivio da Monica Satta.

Le parole di Sara Ricci

«L'ho conosciuto sul set del film di Michelangelo Antonioni e Win Wenders ed era stupendo, quindi abbastanza innamorata da subito - ha sottolineato Sara Ricci a Storie di donne al bivio -. Prima ci siamo incontrati a casa di Antonioni dove facevamo le prove di trucco e parrucco e poi, sul set, avevo queste scene con lui e Inès Sastre.

«Non si è fatto più vivo, immagino», ha commentato Monica Setta. E lei: «No e non l'ho fatto salire eprché avevo i mobili brutti e non era a posto la casa. Oggi non rifarei più questo errore».

