Sara Affi Fella e Vittorio Parigini vanno a convivere. L'annuncio su Instagram, ma il profilo sparisce

EPCC, il video della prima puntata con Emily Ratajkowski​

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre in queste ore una vera e propria bufera si sta abbattendo su, rea di aver ingannato la redazione di. La vita sentimentale dell'ex tronista procede a gonfie vele,ha annunciato che andrà a convivere con Sara. Il profilo Instagram di Parigini però al momento è sparito.A dare la notizia della convivenza è Parigini che rispondendo a qualche commento su Instagram, ha scritto:«Ci tengo a precisare - scriveva Parigini sui social - che dal 17 io e la mia fidanzata andremo a convivere, un bacio a tutti». Al momento per il profilo instagram di Parigini sembra essere sparito. Che sia stato chiuso per tutelare il calciatore e superare la bufera in cui si trova la sua fidanzata?Sara, infatti è sotto accusa per aver ingannato la redazione di Uomini e Donne: durante la permanenza sul trono la AffiFfella era ancora fidanzara con il suo ex Nicola Panico.