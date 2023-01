Santamaria furioso con la Bruzzone: «Dice che l'aborto di Francesca Barra è inventato». E spunta l'audio

Claudio Santamaria è furioso, o meglio - come dice lui stesso in un lungo post pubblicato su Instagram - «incazzato» con la criminologa Roberta Bruzzone. Il volto televisivo avrebbe sostenuto che l'attore e la moglie, Francesca Barra, avrebbero inventato il dramma dell'aborto subito prima che nascesse la loro bambina. L'ipotesi sarebbe emersa in un audio in cui sarebbe proprio la criminologa a mettere in dubbio la perdita del figlio di Santamaria e la giornalista.

La risposta di Claudio Santamaria

«Mi duole commentare simili bassezze, ma sono così incazzato che sento di doverlo fare.

E’ stato condiviso un audio con alcune conversazioni private della criminologa Roberta Bruzzone che offende me e mia moglie @francescabarra1 (l’audio era più lungo di quello che ascoltate e riguardava anche me) sostenendo che abbiamo mentito sulla perdita del bambino :” pare che la notizia l’abbia inventata”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 14:13

