Sanremo 2022, Hu e il coming out: «L’ultimo anno di scuola non volevo salire sul bus, mi prendevano in giro»

Hu ha conquistato in coppia con Highsnob il palco di Sanremo 2022. Oggi artista di successo, Hu non ha avuto un’adolescenza troppo facile soprattutto dopo il coming out: «L’ultimo anno di scuola – ha confessato - non volevo salire sul bus, mi prendevano in giro».

Federica Ferracuti, nota come Hu ha partecipato a Sanremo 2022 in coppia con il collega Highsnob. La cantante ha confessato di aver avuto un’adolescenza abbastanza complicata: «Io ho fatto un sacco di fatica ad accettarmi – ha fatto sapere in un’intervista al “Correrie della sera” - Non c’era nessuna persona dichiarata intorno a me, mi sentivo freak anche se ero normalissima (…) Il mondo non era friendly e open come sembra ora, anche se a volte credo ci sia un’apertura di apparenza. Ma il coming out è ancora importante perché non è solo dirlo fuori, è anche dirlo a te, accettarti, rispettarti. Nei ragazzi la leggerezza è giusta, ma tante situazioni andrebbero spiegate a scuola».

Quando ha fatto coming out aveva soltanto 19 anni e la società era molto diversa: «Dieci anni fa era un’altra generazione perché i tempi vanno velocissimi. L’ultimo anno di scuola non volevo salire sull’autobus perché mi prendevano in giro. Sembrava quasi che fossi pericolosa. Avevo due amiche: una non mi invitava più a casa perché la mamma temeva che tentassi degli approcci con sua figlia. L’altra veniva da una famiglia di CL, per cui ero proprio sbagliata, non dovevo neanche esistere».

Le sue canzoni si rivolgono alle donne: «Sono dichiaratamente omosessuale, quindi non mi sono mai fatta problemi. Poi è una scelta che non si può imporre, tanti artisti non vogliono esporsi e lo capisco, ma per me essere artisti vuol dire anche lanciare dei messaggi che facciano del bene».

