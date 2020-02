Sanremo 2020, Piero Pelù e la frecciata a Fiorello: «Ho aspettato 40 minuti per colpa di quel caz***»

Giovedì 6 Febbraio 2020, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'artista toscano, ospite della seconda puntata dell'Altro Festival condotto da Nicola Savino, avrebbe lanciato una frecciatina al mattatore siciliano.Su Twitter i follower riportano le dichiarazioni di Piero Pelù: «». Non è tutto.A notte fonda scoppia anche un altro piccolo giallo social. Alla fine della seconda puntata di Sanremo, Fiorello non è salito sul palco per i saluti e questo avrebbe fatto entrare in allarme i fan. «», si chiedono alcuni utenti. E aggiungono: «». E ancora: «». In ogni caso, momento cult della serata è stato proprio Fiorello in versione Maria De Filippi. Travestimento che ha fatto impazzire il web.