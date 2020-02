Sanremo 2020. Francesca Sofia Novello esordio in nero. Poi la gag con Amadeus: «La striscia del passo indietro»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fidanzata di Valentino Rossi è una delle vallette della quarta serata del Festival. Il conduttore l'ha accoltasul palco in modo originale, mettendo a tacere una volta per tutte le polemiche sull'ormai celebre frase sul «passo indietro».Amadeus ha usato una bomboletta di schiuma per tracciare una linea al di là della quale Francesca Sofia Novello non avrebbe dovuto indietreggiare «». Ma lei lo abbraccia e replica: «». Polemica chiusa.