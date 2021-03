Sandra Milo corteggiata su social: «Proposte davvero osé, sessuali e molto concrete...»

Sandra Milo a 88 anni non perde certo gli ammiratori. Sandra Milo infatti, dopo la celebrità data dalla tv, è presente anche sui social dove ha diversi ammiratori: “Sui social – ha raccontato - ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto”.

SANDRA MILO, I SOCIAL E LE PROPOSTE HOT

Sandra Milo infatti sembra molto ricercata sui social: “La maggior parte delle proposte – ha raccontato ospite di Un Giorno da Pecora, sulle frequenze Rai Radio1 - che non posso ripetere, perché sono davvero osé, delle proposte sessuali molto concrete (…) Qualcuno parla d'amore ma la maggior parte parlano di sesso, vorrebbero incontrarmi”.

L’età dei pretendenti non è avanzata e lo testimoniano anche le foto che le vengono mandate: “Sono tutti bei ragazzi, palestrati, mi mandano le loro foto. Anche in mutande. E qualcuno anche senza. E alcuni sono proprio esagerati, hanno delle misure impossibili, fuori dal normale”.

Non sono poche le proposte inviate a Sandra Milo ogni giorno: “Si, alcuni li ho dovuti bloccare, erano troppo indecorosi. Ma non mi dispiace, non me ne importa niente...”.

